O Toyota Sienta é um mini-MVP com portas de correr fabricado pela Toyota. Este carro foi lançado em Setembro de 2003, com base no carro subcompacto Vitz, e está disponivel em quase todo o mercado asiático e algumas regiões de África.

Especificações gerais do Toyota Sienta

Ar-Condicionado;

Botão de iniciar o motor;

Abertura da bagageira por comando;

Computador de Bordo.

Entre muitas outras especificações existentes no automóvel.

A distância entre os eixos é de 2700 mm, o seu comprimento é de 4100 mm, a sua largura é de 1695 mm e a sua altura é de 1670 mm.

Gerações do Sienta

Primeira Geração

A primeira geração do Toyota Sienta foi introduzida em 2003 no Japão. Em 2006 sofreu um facelift, sendo adicionadas novas cores como o verde maçã e o azul metálico. Outra alteração que este modelo sofreu foi a incorporação de portas duplas deslizantes. Equipado com um motor VVT-i a gasolina de 1.5 L com 110 cavalos e vem também com CVT, ABS e EBD como equipamentos padrão.

Em 2007 foi lançado uma versão para o mercado japonês, o G-BOOK. No Outono de 2010 a Toyota descontinuou este modelo, sendo reintroduzido em 2011, com pequenas alterações.

Segunda Geração

A segunda geração deste modelo foi lançada a 9 de Julho de 2015. Substitui o modelo anterior sendo alterado o design exterior, conectando o para-choque dianteiro e traseiro com as luzes.

Foram lançadas três versões deste modelo, um com sete lugares, outro com 6 lugares e outro com cinco lugares (este modelo destinado a compradores com cadeiras de rodas). O espaço interior foi aumentado e houve uma versão hibrida.

Nossa opinião sobre o Toyota Sienta

É um monovolume compacto com um design único. O seu interior é bastante espaçoso para famílias numerosas, sendo possível modular o espaço interior. Na terceira fila cabe perfeitamente mais dois adultos.

Não é um carro para grandes velocidades, no entanto, é bastante satisfatório em termos de rendimento. O preço é acessível, tornando-o perfeito para famílias numerosas.