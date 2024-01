O Honda Civic é um modelo produzido pela Honda desde 1973 e actualmente encontra-se na sua décima geração. Originalmente um subcompacto, o Civic passou por várias mudanças geracionais, tornando-se maior e mais sofisticado e entrando no segmente de carros compactos.

Especificações base do Honda Civic

Travões de disco dianteiros e traseiros;

Sistema imobilizador;

Fecho centralizado;

Sistema inteligente de Acesso e Arranque sem chave;

Faróis de Halogéneo;

Entre muitas outras especificações

As dimensões do Honda Civic são 4518 mm de comprimento, 1799 mm de largura, 2697 de distância entre os eixos e 1434 mm de altura.

As Gerações do Civic

Primeira Geração

A primeira geração do Honda Civic foi introduzida em 11 de Julho de 1972. Equipado com um motor de quatro cilindros refrigerado a água de 1.169 cc. Vinha também equipado com freios a disco dianteiros, assentos reclináveis em vinil, acabamento simulado de madeira no painel, bem como ar condicionado opcional e rádio AM/FM.

Segunda Geração

A segunda geração foi introduzida em Junho de 1979. Era maior, tinha uma forma mais angular e vinha com uma maior potência de motor. Todos os motores Civic agora usavam o projecto CVCC, que adicionava uma terceira válvula por cilindro, introduzindo a tecnologia lean swirl redemoinho.

Terceira Geração

A terceira geração foi lançada em Setembro de 1983. Os modelos de cinco portas e vagão separados foram fundidos num vagão de transporte de quatro portas, ás vezes referido como uma caixa de pão devido á sua aparência, chamada de Honda Civic Shuttle. Na terceira geração do Honda Civic foi introduzido um motor de quatro cilindros série D de longa duração, incluindo um novo motor CVCC de 1.5 L.

Quarta Geração

Apresentado em Setembro de 1987, o Civic foi redesenhado com dimensões aumentadas e uma linha inferior na capa. Foram disponibilizados vários modelos e níveis de acabamento para vários mercados em todo o mundo. Foi também introduzido uma suspensão traseira totalmente independente em toda a gama de modelos.

Quinta Geração

Esta geração foi apresentada em Setembro de 1991, com dimensões aumentadas e com um estilo ais aerodinâmico. A eficiência do modelo HF anterior foi substituída pelo hatchback VX que, com uma classificação EPA de 48/55 MPG foi o modelo mais eficiente de combustível na época.

Sexta Geração

Apresentado em Setembro de 1995, a sexta geração apresentava um estilo actualizado, menos desportivo do que as gerações anteriores. Haviam várias opções de suspensão e motor, juntamente com o seu primeiro automóvel a Gás Natural Powered Civic.

Sétima Geração

A sétima geração foi lançada em Setembro de 2000 e manteve as dimensões externas da geração anterior. No entanto, o espaço interior foi melhorado usando um piso traseiro plano, elevando o Civic para um segmento de tamanha compacto. A suspensão dianteira foi alterada de um double wishbone para um suporte MacPherson de modo a reduzir os custos e a permitir mais espaço no compartimento do motor para o recém-lançado motor Honda K-series.

Oitava Geração

A oitava geração foi lançada em Setembro de 2005. Nesta oitava geração, a Honda dividiu o modelo em duas plataformas diferentes, uma para sedan e outra para coupé. Foi também introduzido um hatchback projectado principalmente para o mercado europeu, usando uma suspensão traseira mais simples e um estilo mais agressivo.

Nona Geração

Em 13 de Dezembro de 2010, a Honda apresentou o esboço do novo Civic de nona geração que foi descrito como “energético, elegante e aerodinâmico”. Foi actualizado os acabamentos interiores e exteriores do modelo.

Décima Geração

A décima geração do Honda civic baseia-se numa nova plataforma global compacta da Honda. O sedan foi revelado pela primeira vez em Setembro de 2015. Apresenta um novo design fastback, com o pilar C traseiro a fluir para a porta da bagageira. A frente do carro apresenta um novo design de asa cromada que flui no topo dos faróis.

Nossa opinião sobre o Honda Civic

É um automóvel cheio de história e tem um público já muito formado. Ao longo dos anos foi-se tornando num carro de culto devido á sua enorme história e fama no mundo desportivo. É um carro económico mas que ao mesmo tempo apresenta um desenvolvimento muito satisfatório.