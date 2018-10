O Toyota Raum é um pequeno carro compacto familiar de cinco lugares que apareceu pela primeira vez em Maio de 1997. A sua segunda geração foi lançada em Maio de 2003. O nome deste automóvel significa em alemão, espaço, de modo a enfatizar a grande quantidade de espaço que ele contém em relação ao seu tamanho. Esse espaço aparece porque as portas dianteiras abrem de forma convencional, enquanto que as portas traseiras abrem para trás. O Raum utiliza uma abordagem de portas muito similar á primeira geração do Mitsubishi RVR/Space runner.

A manete das mudanças automáticas é montado no painel, libertando assim o espaço entre os bancos dianteiros, permitindo assim a passagem para os bancos traseiros no interior do automóvel.

Especificações do Toyota Raum

Dual SRS Airbag;

Motor DOHC de 1.5 litros e 4 cilindros;

Sistema de assistência á travagem.

Entre muitos outros equipamentos

Este automóvel tem um comprimento de 4025 mm, uma largura de 1685 mm, uma altura de 1535 mm e uma distância entre eixos de 2520 mm. Não sendo muito comum neste tipo de carros, foi adoptado portas traseiras de correr para facilitar assim o estacionamento em espaços mais apertados. Essas portas vinham equipadas com vidros eléctricos.

Inicialmente, não havia opção para o motor EFI de 94 CV, sendo que só em 1997 foi disponibilizado uma versão 4×4 com um motor de 91 CV. Em 1999, foi também disponibilizado uma versão com bancos duplos (bancos duplos á frente e a trás).

Gerações do Raum

Primeira Geração

A primeira geração foi libertada em Agosto de 1999, e estava equipado com travões EBD nos pacotes de nível superior. O motor equipado é o 5E-FE.

Segunda Geração

A segunda geração deste modelo da Toyota saiu em Maio de 2003 e apresentou-se completamente modificado. A protecção contra o impacto lateral foi melhorado, a porta traseira do lado do passageiro pode ser aberta por controle remoto. E o motor usado neste modelo é o mesmo usado no Toyota Prius.

Ao longo dos anos seguintes, alguns equipamentos foram sido adicionados, tais como um sistema de navegação, filtro de ar para o carro e faróis HID, entre muitos outros equipamentos.

Os assentos do passageiro dianteiro podem ser dobrados para a frente, permitindo assim aos passageiros um acesso mais fácil aos assentos traseiros, ou podem ser usados para o descanso para os pés dos passageiros.

Nossa opinião sobre o Toyota Raum

É um carro ideal para pequenas famílias citadinas. O carro oferece bastante espaço, sendo esse espaço modular através do manuseamento dos bancos dianteiros. No entanto, a manete das mudanças está colocada num sitio peculiar, podendo fazer alguma diferença para o condutor.