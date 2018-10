O Toyota Ractis é um mini MPV que foi produzido pelas empresas japonesas Toyota e Kanto Auto Works. O carro tem cinco lugares e foi baseado no Vitz e a sua fabricação foi iniciada em Outubro de 2005, como sucessor do Yaris Verso. Na Europa este carro é conhecido como Toyota Verso-S.

Especificações base do Toyota Ractis

Faróis de halogéneo;

Espelhos laterais retráteis eléctricos;

Cruise Control;

Abs;

Entre muitas outras especificações.

A distância entre eixos é de 2550 mm, a sua largura é de 1695 mm, o comprimento é de 3955 mm e a sua altura é de 1640 mm.

Gerações do Ractis

Primeira Geração

A primeira geração da Ractis foi lançada em Outubro de 2005. Inicialmente, essa produção foi reservada para o mercado japonês, sucedendo assim o Toyota Funcargo, sendo um carro maior, melhor, mais eficiente e mais luxuoso.

É um pequeno mono volume com cinco lugares, desenvolvido com base no Vitz.

As vendas deste automóvel atingiram 75.000 unidades em 2006, ano esse que foi o seu primeiro ano de produção/venda. Nesse ano, atingiu o 12º lugar no ranking geral de vendas, e foi o quinto modelo da Toyota mais vendido. Nos anos seguintes as suas vendas baixaram, estabilizando finalmente em 2009.

Segunda Geração

A Segunda Geração do Ractis foi lançada no final de 2010 no Japão. Foi importado, posteriormente para a Europa desde Março de 2010 sob o nome de Verso-S e também é encontrado no catálogo Subaru, sendo depois renomeado como Trezia.

No Japão, apenas está disponível com motor a gasolina e automático. Existem versões a Diesel e 4×4 na Europa.

Nossa opinião sobre o Toyota Ractis

O Toyota Ractis é um carro prático que é ideal para pessoas que valorizam funcionalidade e economia de combustível. Devido á sua forte procura, não é o carro mais barato para se comprar, no entanto, vale a pena o investimento.