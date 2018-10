O Toyota Mark X é um carro de tamanho médio fabricado pela Toyota e destina-se principalmente ao mercado japonês. No Japão é um carro de nível superior, vendido apenas em lojas seleccionadas. A sua introdução no mercado ocorreu em 2004 e foi fabricado em Kanegasaki, Japão. Este automóvel é o sucessor do Mark II, que foi introduzido pela primeira vez em 1968 e era conhecido no mercado norte-americano como o Corona Mark II, sendo renomeado em 1977 para Cressida. A marca X não é pronunciada “Mark Ten” mas sim “Mark Ex”, apesar do Mark II pronunciar-se como “Mark Two”.

Foram disponíveis diferentes tamanhos de motor, para permitir aos compradores gerirem o imposto rodoviário anual, sendo que os motores maiores oferecem níveis mais altos de equipamento padrão e recursos de luxo.

As duas gerações deste automóvel são fabricados na fábrica de Motomachi, no Japão.

Especificações base do Toyota Mark X

Chave inteligente;

Ar-Condicionado;

Interface com Bluetooth;

Faróis automáticos.

A Toyota descreve-o como um carro tipo padrão, desportivo e premium, de modo que os seus condutores mostrem a sua individualidade.

O Mark X apresenta um centro de gravidade dinâmico mais baixo que é combinado com o poderoso desempenho de condução possibilitado por um novo motor V6 de 3.5 litros. O design e o desempenho deste veiculo estão em sintonia, proporcionando uma condução suave e confortável, mesmo em velocidades maiores.

A sua distância entre os eixos é de 2850 mm, o comprimento é de 4730 mm, a largura é de 1775 mm e a sua altura é de 1435 mm.

O seu desempenho ambiental está no topo da sua classe. A eficiência de combustível dos modelos de tracção nas duas rodas da Relax Selection exceed os padrões de 2010 em 15%, qualificando-os para incentivos e subsídios do governo Japonês para veículos ecologicamente correctos.

Gerações do Mark X

Primeira Geração

O sucessor do Mark II, Mark X foi apresentado pela Toyota em 2004. Descrever este veiculo como da série “X” é uma referência á primeira plataforma Mark II. As principais mudanças que ocorreram na série Mark foram o motor e o trabalho de pés. Foram disponibilizados o 2.5 L 4GR-FSE e o 3.0 L 3GR-FSE, ambos com transmissão automática sequencial de seis velocidades e nenhuma transmissão manual foi oferecida.

Segunda Geração

A segunda geração desde automóvel foi lançado a 19 de Outubro de 2009. As opções de motor são o 2.5L 4GR-FSE e o 3.5L 2GR-FSE. Os modelos disponíveis são o Standard (250G, 250G Four), Premium e Desportivo (350S, 250G S).

As alterações da primeira geração para a segunda incluem a eliminação do difusor de saída do escape, mudanças automáticas de 6 velocidades para modelos AWD e um retorno ao porta-malas de articulação em vez de suporte de elevação.

A nossa opinião sobre o Toyota Mark X

O Toyota Mark X é um carro desportivo com um interior com aspecto “premium”, ideal para alguém que queira ter uma condução desportiva sem gastar muito dinheiro. É um carro com uma segurança muito boa e é bastante conhecido por ser bem construído e de confiança.