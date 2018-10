O Toyota HiAce (pronunciado como “High Ace”) é uma carrinha comercial produzida pela Toyota. Foi lançado pela primeira vez em Outubro de 1967, sendo que já foi disponibilizado em diferentes versões, tais como uma minivan, pick-up, táxi e ambulância. No Japão, este modelo é exclusivo das lojas da Toyopet Store.

Especificações base do Toyota HiAce

Travões com discos ventilados;

Mudanças manuais;

Direcção assistida;

As suas dimensões são: distância entre eixos é de 2985 mm, o seu comprimento é de 4795 mm, a sua largura é de 1800 mm e, por fim, a sua altura é de 2000 mm.

Gerações do HiAce

Primeira Geração

A primeira geração do Toyota Hiace foi introduzida em 1967 na configuração de uma carrinha de campista. Existiam alguns motores disponíveis no ano de lançamento, estando entre eles o 70 PS 1.35 e uma versão de 1.6 litros de 83 PS. Em 1975, foi adicionado um motor de 1.8 litros de 16R.

Inicialmente o HiAce foi projectado para ser um veiculo suburbano, capaz de transportar até 8 pessoas, todavia várias aplicações foram dadas ao veículo ao longo do tempo.

Segunda Geração

Em seguida, em 1977 foi lançada a segunda geração do HiAce, que apresentava uma cabine mais longa e mais aerodinâmica com faróis únicos. Para além do motor a gasolina, foi também oferecido um motor a diesel de 2.2 litros em alguns mercados. Os modelos Commuter podiam levar ate 15 pessoas.

Terceira Geração

Assim, a nova carrinha HiAce foi lançada em 1982, com a pick-up HiAce a chegar em Agosto de 1985. O design da cabine da carrinha era comum á carrinha leve ToyoAce, embora que tivesse um estilo frontal diferente.

O Toyota Mobile Lounge, exibido no Tokyo Motor Show de 1987, é baseado no Commuter de tecto alto da HiAce. Enquanto que a carrinha e o Commuter foram redesenhados em 1989, a pick-up durou até 1995, sendo essa a última pick-up da HiAce.

Quarta Geração

Logo depois, o modelo de quarta geração apareceu em meados de 1989. Estava disponível um gama de motores, variando entre motores a gasolina de 2.0 litros e motores turbo-diesel de 3.0 litros. A maioria das versões deste Toyota Hiace é de tracção traseira, mas também foram vendidas versões com tracção a quarto rodas. Esta é a versão mais comum de ser encontrada em Moçambique actualmente, principalmente usada como meio de transporte semi-colectivo de passageiros, os chapas.

Quinta Geração

Por fim, o HiAce de quinta geração apareceu no final de 2004. Nesta versão, a manete das mudanças foi movida para o painel de modo a facilitar o movimento na cabine. Estava disponível com cinco velocidades manual ou quatro velocidades automáticas. A maioria dos modelos usa um motor DOHC de quatro cilindros, com uma variedade de formas, com um motor a gasolina 1TR-FE 2.000 cc ou 2TR-FE 2.700 cc ou u motor turbo diesel 2KD-FTV 2.500 ou 1KD-FTV 3.000 cc D-4D.

Nossa opinião sobre o Toyota HiAce

Assim, se você precisa de um veiculo utilitário o Toyota HiAce é o que você precisa. É um automóvel de confiança com uma utilidade irrestrita. Os motores disponíveis são competentes e confiáveis.