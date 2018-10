O Toyota Harrier é um SUV crossover de tamanho médio vendido desde Dezembro de 1997 pela Toyota no Japão e era exclusivo das concessionárias japonesas da Toyopet Store. Ao ser exportado o nome foi alterado para LExus RX a partir de Março de 1998.

O Toyota Harrier é nomeado para o harrier do pântano oriental, uma ave de rápida comum a Hokkaido e Honshu do norte e um emblema representando o pássaro em perfil estilizado pode ser encontrado na grade.

Especificações base do Toyota Harrier

Airbag para condutor e passageiros;

Sistema de travagem anti bloqueio;

Jantes de liga leve;

Sistema de navegação;

Entre muitas outras especificações do modelo.

O Toyota Harrier tem como distância entre os eixos de 2615 mm, de comprimento 4575 mm, de largura 1815 mm e de altura 1670 mm.

As Gerações do Harrier

Primeira Geração

No Japão, o Toyota Harrier estreou-se com um motor de 2.2 L, mantendo-se como padrão do Harrier até 2000, quando foi substituído pelo motor de quatro cilindros 2.4 L que produziu 159 cavalos de potência. O Harrier também contou com dois freios a disco mais dois freios a disco ventilados.

Segunda Geração

A segunda geração do Harrier foi lançado em 2003. Especificações mecânicas eram quase idênticas aos primeiros veículos da geração, com 2.4 L e 3.0 L V6, com ou sem tracção nas quatro rodas. A versão hibrida do RX e do Harier foi introduzida em 2005. Este foi o primeiro SUB Hibrido do mundo, e teve o motor V6 de fábrica com motores eléctricos.

Terceira Geração

Quando a Lexus começou a sua terceira geração de produção do RX e começou a comercializá-lo no Japão, tornou o Toyota Harrier redundante, terminando assim a sua produção em 2010.

Nossa opinião sobre o Toyota Harrier

O Toyota Harrier é um dos poucos SUV híbridos disponíveis no mercado. SUV é o tipo de carro que mais se procura neste momento, um pouco por todo o mundo, sendo um carro confortável, vistoso, que dá para a família inteira e ao mesmo tempo anda a grandes velocidades. Para quem quer ter um carro espaçoso amigo do ambiente esta é a solução ideal.