O Toyota Rush é um veiculo baseado na segunda geração do Daihatsu Terios. A Toyota adoptou o modelo para si, aparecendo assim a primeira geração do Toyota Rush. Foi um modelo muito bem sucedido, sendo produzido durante onze anos e é muito facilmente encontrado nas ruas de vários países asiáticos e africanos.

A segunda geração do Toyota Rush foi lançada em 2017, sendo que alguns componentes são partilhados com o Avanza, embora ter uma forma mais parecida com um SUV.

Especificações gerais do Toyota Rush

Distribuição electrónica de travões;

Programa de estabilidade electrónico;

Compatibilidade com USB e Bluetooth;

Bloqueio central.

Entre muitas outras especificações existentes.

O comprimento total deste automóvel é de 4435 mm, a sua largura é de 1695 mm, a altura total é de 1705 mm e a distância entre eixos é de 2685.

O design deste veiculo é bastante interessante, adoptando claramente muitas linhas e curvas de outros modelos maiores da Toyota. E contém detalhes únicos, como os faróis LED misturarem-se com a grelha.

As Gerações do Passo

Primeira Geração

O Rush foi introduzido no ano de 1997, continha cinco portas e era chamado de Terios Kid, sendo o seu fornecimento restrito ao mercado asiático. Em 2000, o carro sofreu o seu primeiro facelift, realizando-se mudanças importantes tanto no interior como no exterior.

Segunda Geração

Depois de oito anos de existência no mercado, a Toyota apresentou a segunda geração deste modelo em 2005, sofrendo variadas alterações tanto no interior como no exterior. Ele foi apresentado sob o nome de Daihatsu D-Concept 4×4 em 2005, mas só após um ano é que foi iniciada a sua produção, havendo duas versões, uma com 5 lugares e outra com 7 lugares.

Curiosidades sobre o Toyota Rush

O Toyota Rush e o Daihatsu Terios são os mesmos carros, vendidos por marcas diferentes;

A segunda geração do Rush foi desenvolvida e fabricada em colaboração entre a Dahiatsu e a Toyota;

A versão inicial do Rush era um carro de cinco lugares, tornando-se mais tarde um veiculo familiar de sete lugares.

O Daihatsu Terios começou a ser produzido em 1997, sendo só posteriormente apresentado o Toyota Rush.

Nossa opinião sobre o Toyota Rush

Em geral, é um automóvel muito apelativo pois o seu design é único, o espaço dentro do veiculo também é impressionante, sendo ideal para viagens longas pois o conforto é quase perfeito, e, por fim, a visibilidade do motorista é muito grande pois o carro foi projectado para que o condutor tenha uma visão excelente sobre a estrada.