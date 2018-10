O Toyota Noah é uma carrinha de sete ou oito lugares com duas portas de correr traseiras, construído pela Toyota e vendido na Ásia e em África. Existe também uma versão só com cinco lugares, sem a terceira fila de bancos (YY grade). Este modelo da Toyota veio suceder o Toyota LiteAce. O Toyota Noah tem duas versões gémeas, chamadas de Toyota Voxy e Toyota Esquire, sendo que é exclusivo das concessionárias japonesas Toyota Corolla Store, Voxy Toyota Netz e Esquire Toyopet Store. Os seus principais concorrentes são o Honda SetWGN, Maxda Biante e o Nissan Serena.

Tem um motor de 154 cv levando 9.8 segundos para atingir os 100 km/h, atingindo uma velocidade máxima de 175 Km/h. É um modelo muito bem sucedido no Japão devido ás suas dimensões externas estarem em conformidade com os regulamentos japoneses para veículos compactos, e o deslocamento do motor está abaixo de 2000 cc para manter o imposto rodoviário anual acessível para qualquer um comprar.

Especificações base do Toyota Noah

Direcção Hidráulica;

Desembaciador da Janela Traseira;

Sistema de Navegação;

Entrada remota sem chave;

Portas de correr;

Entre muitas outras especificações gerais que equipam o automóvel.

Tem de comprimento 4625 mm, de largura 1695, de altura 1850 e finalmente, de distância entre os eixos tem 2825 mm.

Primeira geração

Este veiculo foi lançado em Novembro de 2001 e competiu directamente com o Honda StepWGN, o Mazda Biante e o Nissan Serena. Foi equipado com um motor a gasolina de injecção directa de 152 CV anexado a uma transmissão automática de quatro velocidades.

Este carro foi considerado pelo Ministério da Terra, Infra-estrutura e Transportes do Japão como um veiculo de baixa emissão.

Segunda Geração

A popularidade do Toyota Noah fez com que a Toyota construísse uma segunda geração totalmente redesenhada do modelo. Foi introduzido no ano de 2007, apresentando um estilo de carroçaria mais agradável para a família, com maior espaço interior, bem como melhor desempenho do motor e economia de combustível. A sua condução também foi melhorada, sendo que foram usados suportes MacPherson com molas helicoidais e estabilizadores na parte da frente.

Terceira Geração

Tal como na segunda geração, a Toyota redesenhou completamente o Noah, sendo lançado a terceira geração em 2014. Aumentou novamente o espaço interior de Noah, tornando-o o modelo mais espaçoso da Toyota. Esta última geração oferece um piso mais baixo e assentos giratórios na segunda fila para as famílias. Esta mudança facilitou os pais a colocar os bebés nos assentos dos carros, assim como os idosos e as crianças a entrarem no carro. Para além, disso, a Toyota adicionou a Assistência de Estacionamento Inteligente, uma câmara traseira, portas traseiras deslizantes e persianas laterais.

Nossa opinião sobre o Toyota Noah

O Toyota Noah quando foi introduzido pela primeira vez, era com a intenção de preencher um nicho e atraísse grandes famílias. E esse objectivo foi cumprido. O carro apresenta um estilo moderno e é bastante cómodo, apresentando um consumo bastante baixo para este tipo de automóveis, sendo o carro ideal para grandes famílias.